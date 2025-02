Direttivo della Consulta giovani, Federico Pinna alla guida  

È iniziato il nuovo ciclo della Consulta giovani di Villaurbana. Nel corso delle elezioni sono state rinnovate le cariche. Il presidente è il ventenne Federico Pinna, la vice è Elena Pia, Leonardo Urru (tesoriere), Giovanni Piga (segretario) e dai consiglieri Leonardo Cadeddu, Shelenne Mossa e Federico Sanna. Federico Pinna, che succede a Matteo Pinna, guiderà la consulta per tutto l’anno. «Siamo molto fieri di prendere il testimone di questa associazione – è il commento del neo presidente - Daremo il massimo per continuare il lavoro dei precedenti direttivi e lasciare il nostro segno in questa associazione». ( g. pa. )

