«Direttiva green da mille miliardi» 

Riqualificare il patrimonio edilizio italiano per renderlo compatibile con la direttiva europea sulle “Case green” potrebbe costare tra gli 800 e i 1.000 miliardi di euro. A certificarlo è uno studio promosso da Deloitte: la big della consulenza ha svolto un’indagine per mappare le condizioni delle abitazioni presenti nel Belpaese. Una fotografia in chiaroscuro: se si analizza la percentuale di immobili di classe energetica F e G si vede che in Italia gli edifici appartenenti a questa categoria sono oltre il 60%, mentre in Germania arrivano al 45%, in Spagna al 25% e in Francia appena al 21%. Ad essere obsoleti sono comunque otto immobili su dieci. Risultato che riassume sia una scarsa attenzione per la manutenzione sia la peculiarità dello scenario nazionale. Un mercato caratterizzato dalla presenza di centri storici costellati da edifici realizzati diversi secoli fa. Situazione presente anche in Sardegna.

Programma

Il nuovo quadro normativo europeo, che entrerà in vigore il 28 maggio, stabilisce nuove misure che imporranno ai governi europei un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici per abbattere i consumi energetici e le emissioni. L’obiettivo è tracciare un percorso per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Quanto alla sua attuazione, la Commissione prevede che ogni Stato membro possa declinare la normativa in autonomia, purché almeno il 55% del calo di energia derivi dalla ristrutturazione degli edifici con classi energetiche basse. Una richiesta che farà crescere la vivacità del mercato delle ristrutturazioni.

Opportunità

Claudio Scardovi, partner Deloitte responsabile M&A e Private equity, ritiene l’arrivo della direttiva un’opportunità per il Paese e per tutto il comparto edile: «Serve un piano programmatico che coinvolga costruttori, investitori istituzionali e retail e il sistema bancario, con il contributo mirato dello Stato, a supporto di un settore strategico per la competitività di tutta l’Italia». Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ritiene invece pericolose le nuove norme: «È ora di invertire completamente rotta. La nuova legislatura europea dovrà sostituire al fanatismo il buon senso, al dirigismo la libertà economica. Ci sono delle lobby che premono ogni giorno per arricchirsi sulla pelle dei proprietari di casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA