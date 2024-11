Dirette sul web per vendere di più 

Il suo negozio di abbigliamento senza fronzoli (il negozio, non l’abbigliamento) era pieno di merce, quando è arrivato il lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Così la 43enne Arianna Atzeni ha deciso che in qualche modo doveva vendere quei capi d’abbigliamento ed è diventata una specie di “Vannina Marchina”. E la definizione, dopo due secondi di rapida analisi mentale, non le dispiace affatto.

Atzeni si sobbarca anche cinque ore di diretta alla volta su Facebook, Instagram e Tik Tok e, proprio come i suoi colleghi di via Manno, vende i suoi capi anche a tedeschi, francesi e spagnoli. Ma nel suo caso non sono turisti: a Cagliari non sono mai stati. Comprano sul web assieme a italiani della Penisola.

Va avanti così da cinque anni, fermo restando che il negozio accoglie sempre i clienti, diciamo così, “fisici”. «Ma laddove internet ti fa concorrenza», ridacchia Atzeni, «non dobbiamo lamentarci e piangere: facciamo, noi commercianti, concorrenza ai colleghi anche sul web». Non fa una piega, proprio come gli abiti ben confezionati. E l’idea di ricambiare il favore alla concorrenza su internet forse non le sarebbe mai venuta, senza la disperazione di un negozio pieno di merce e di decreti che le impedivano di aprire le porte del suo negozio. È finita, assai curiosamente, che a diventare “virale” è stata pure lei.

