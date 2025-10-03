VaiOnline
04 ottobre 2025 alle 00:33

Diretta Premio Dessì 

Questa sera alle 18.30 su Videolina va in onda in diretta da Villacidro la cerimonia conclusiva del Premio Giuseppe Dessì, con la proclamazione dei vincitori della quarantesima edizione. La serata sarà condotta da Chiara Buratti.

In lizza tra i finalisti per la categoria Narrativa Angelo Carotenuto con “Viva il lupo” (Sellerio), Laura Imai Messina con “Tutti gli indirizzi perduti” (Einaudi), Luigi Manconi con “La scomparsa dei colori” (Garzanti). Nella sezione Poesia: Alessandro Canzian, con “In absentia" (Interlinea), Alessandra Corbetta con “L’età verde” (Samuele), Marco Corsi con “Nel dopo” (Guanda). Contestualmente ai premi dei vincitori, saranno assegnati anche il Premio speciale della Giuria, a Lella Costa e il Premio della Fondazione di Sardegna, a Marco Paolini.

