Diretta “A tu per tu” con Alessandra Carta 

Le elezioni regionali sotto la lente di ingrandimento. Il verdetto del 25 febbraio è ancora il tema delle chiacchierate su Radiolina. L’ospite di “A tu per tu” nella puntata odierna è Giuseppe Frau, medico della Caritas, ex Pd, che ha incassato la prima sua elezione in Consiglio regionale con la lista “Uniti per Todde”. Frau è stato il più votato della civica, quindi è uno dei papabili alla nomina in Giunta. Insieme all’onorevole in pectore si farà il punto anche sulla formazione del nuovo Esecutivo sardo.