Dire Straits Legacy il 7 dicembre a Cagliari  

Il tastierista Alan Clark, della band originale, tre musicisti che hanno spesso ampliato il quartetto di Mark e David Knopfler e altri quattro strumentisti d’altissimo livello. Si chiamano Dire Straits Legacy e sono un progetto che celebra il patrimonio musicale della band rock britannica. L’acclamato tour mondiale si concluderà giovedì 7 dicembre (alle 21) all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. L’evento è organizzato dalla Via del Collegio in collaborazione con Impressioni di Alghero e con l’istituto musicale cagliaritano.

I Dire Straits Legacy (DSL) hanno preso vita nel 2013 aggregandosi intorno ad Alan Clark, il tastierista del quartetto originario che suona anche l’hammond e fa i cori. Con lui tre musicisti che hanno supportato la band britannica: il sassofonista Mel Collins, il percussionista Danny Cummings e il chitarrista Phil Palmer uno dei turnisti più noti a livello internazionale: ha collaborato con David Gilmour e Brian May, giusto per citarne un paio, ma è attivo pure in Italia dove ha suonato per Fossati, Baglioni, Zero e Pino Daniele. Gli altri quattro componenti dei DSL sono il bassista Steve Walters allievo di Jaco Pastorius e anche lui turnista richiestissimo, Alex Polifrone (batteria), Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano Di Biase (tastiere). I Dire Straits Legacy hanno anche pubblicato un album di inediti “3ChordTrick”.

Nel concerto cagliaritano troveranno naturalmente spazio alcuni dei grandi successi immortali: da “Private investigations” a “Tunnel of love”, da “Romeo and Juliet” a “Money for nothing”. (g. m.)

