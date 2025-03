Dire pane al pane: verso il Coccoi Igp 

Stamattina alle 10, nella sede dell’associazione panificatori in viale Monastir 196, il comitato promotore del Pane Coccoi Igp presenterà il percorso di tutela del Coccoi e il logo che lo distinguerà a livello nazionale e internazionale.

L’iter di acquisizione del marchio Pane Coccoi Igp è supportato dal progetto Horizon 2020 “Arsinoe”, finanziato dall’Ue e coordinato dall’Agenzia Agris Sardegna.

L’evento di questa mattina, spiega una nota del comitato promotore, è organizzato dalle 21 imprese di panificazione che puntano all’ottenimento del marchio europeo in fatto di produzioni alimentari. Nell’occasione si parlerà anche dei progetti di valorizzazione attivati dall’associazione panificatori e dal comitato promotore Pane Coccoi IGP per il settore della panificazione in Sardegna.

Alla conferenza stampa, che sarà seguita da una degustazione, saranno presenti i numerosi professionisti che stanno lavorando alla richiesta della Igp, i rappresentanti dell’agenzia Agris Sardegna e di altri enti ed istituzioni, cultori della materia e appassionati del prodotto tipico regionale.

Il mondo della panificazione in Sardegna è un pilastro rilevante dell’economia e della cultura gastronomica tradizionale: pur coinvolto negli ultimi decenni in profondi processi di rinnovamento e innovazione, il panificio resta il cuore delle realtà urbane, anche delle più piccole. Pertanto ogni progetto di valorizzazione e tutela, quello della Igp del Coccoi in primis, è un passo verso un futuro di consapevolezza alimentare e di attenzione verso le produzuioni locali.

