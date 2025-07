«Dire no agli aiuti, condanna a morte per chi vive a Gaza» 

Città del Vaticano. «Gli aiuti umanitari non sono solo necessari, sono una questione di vita o di morte. Rifiutarli non è un ritardo, ma una condanna. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo causa un profondo danno», la situazione a Gaza, «è moralmente inaccettabile e ingiustificabile» Lo dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa e lo ripete nella sede del Patriarcato latino a Gerusalemme. «La fame è qualcosa di inconcepibile dal mio punto di vista», ribadisce al rientro da una visita di tre giorni alla parrocchia latina della Sacra Famiglia colpita da un raid il 17 luglio scorso. «Oggi – si appella il francescano - alziamo la voce in un appello ai leader di questa regione e del mondo: non può esserci futuro basato sulla prigionia, sullo sfollamento dei palestinesi o sulla vendetta».

I tre giorni a Gaza assieme al patriarca ortodosso Teofilo III, hanno impressionato il cardinale che da più di 30 anni vive in Medio Oriente. «Siamo tornati con i cuori spezzati - afferma -, mi hanno colpito i bambini con arti amputati, resi ciechi dalle bombe, la distesa di tende dove prima non ce n’erano. In mezzo a tutto questo, però, abbiamo incontrato qualcosa di più profondo della distruzione: la dignità dello spirito umano che si rifiuta di spegnersi, madri che preparavano il cibo per gli altri, infermiere che curavano le ferite con dolcezza. Cristo non è assente da Gaza». «Non siamo andati come politici o diplomatici - ha anche voluto sottolineare - ma come pastori. La Chiesa, l’intera comunità cristiana, non li abbandonerà mai». Pizzaballa ricorda infatti che l’impegno della Chiesa cattolica, che conta appena il 2 per cento di fedeli in Israele, «non è rivolta a un gruppo, ma a tutti, cristiani, musulmani, credenti, dubbiosi, rifugiati».

