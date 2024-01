Diportisti e operatori: «Stagione da salvare» 

Mantenere lo status quo al porticciolo di Arbatax. Almeno fino al 30 settembre, per permettere agli operatori turistici di lavorare. In sintesi è questo che è stato chiesto al sindaco Marcello Ladu ieri mattina all'incontro in Comune sulla questione del Marina di Arbatax. Tra i centocinquanta e duecento posti non sono più disponibili dopo la concessione da parte dell'Autorità di sistema del mare di Sardegna alla Saipem di parte delle aree del porticciolo. Dal 1 gennaio in tanti avrebbero dovuto lasciare il posto, ma non sanno dove ormeggiare le loro barche. «Ci sono diportisti ma anche tanti operatori commerciali – ha detto Sergio Vacca, comandante della motonave Elios Quinto - La stagione per noi comincia tra due mesi, centinaia di addetti e le rispettive famiglie aspettano l'estate per portare il pane a casa. La preoccupazione è tanta, non sappiamo quello che ci aspetta». Queste le parole rivolte a Ladu che ha ascoltato la delegazione di diportisti e operatori, circa una cinquantina, nella sala riunione al secondo piano del Municipio. «Chiediamo che il sindaco faccia da mediatore, da portavoce con l'Autorità». Ladu ha ascoltato le varie problematiche emerse: «Vi chiedo di fare sintesi, definire le priorità e con una piccola delegazione di voi fisseremo un incontro con il presidente dell'autorità Massimo Deiana. Ma chiedere una proroga è comunque una soluzione tampone, il problema si ripresenterà. L'avvocata Diana Barrui, che al porticciolo ha un sedici metri, osserva: «Chiediamo di mantenere lo status quo almeno fino al 30 settembre per permetterci di organizzarci».

