Diportisti a caccia del porticciolo meno caro 

Dove ormeggiare la propria imbarcazione è un quesito prioritario sia per un semplice natante di pochi metri che per un imbarcazione di una certa stazza. Un quesito che si complica se i conti rischiano di aumentare all’improvviso come si teme possa accadere a Calasetta e a Sant’Antioco.

Le strutture

Nel Sulcis la scelta ricade quasi sempre sulle quattro strutture situate nelle principali località balneari, Carloforte, Portoscuso, Sant’Antioco e Calasetta. Gli armatori locali e comunque anche i proprietari di piccole imbarcazioni scelgono in base alla loro residenza ma soprattutto ai posti che amano frequentare in barca. A Portoscuso ad esempio, si paga 1.352 euro all’anno per la barca fino a 5 metri che costa invece 266 euro per una mensilità e 5.962 euro per un 18 metri contro i 1.107 mensili. «Abbiamo predisposto anche il ricovero a terra - dice Sandro Angiargia - per dare un ulteriore servizio ai nostri clienti». Nessun aumento annunciato per lo smaltimento dei rifiuti, la struttura paga 17 mila euro all’anno al Comune. Il più penalizzato è sicuramente il porticciolo turistico di Sant’Antioco che non solo fa i conti con un limitato quantitativo di posti barca, ma anche con un’ordinanza che vieta la navigazione nella laguna dove il porticciolo ha sede. Qui per un 6 metri si pagano mille euro l’anno mentre il 25 metri arriva a pagare 7 mila euro l’anno. «Ciò nonostante andiamo avanti con mille difficoltà - dice Antonio Farris della Shardana Shipping - mantenendo i prezzi più o meno al livello degli altri, ma con i limiti che abbiamo, perché imposti da situazioni non dipendenti dalla nostra volontà, stiamo predisponendo una richiesta di abbattimento dei costi del canone demaniale. È assurdo pensare che la nostra azienda debba pagare importi uguali alla Costa Smeralda». A Calasetta, il porticciolo turistico offre tariffe particolarmente scontate alle associazioni convenzionate e ai residenti. «Sta diventando sempre più difficile gestire in queste condizioni - dice Riccardo Manservigi - se poi consideriamo il pericolo che si arrivi presto ad aumentare il costo della tassa dei rifiuti, allora si andrebbe addirittura in perdita: inaccettabile». Su Calasetta e Sant’Antioco il rischio di una considerevole aumento della tassa sui rifiuti è dietro l’angolo.

Carloforte

Pericolo questo scongiurato a Carloforte dove Giuseppe Sifredi della Marine Sifredi, che gestisce ben tre approdi, ha individuato un decreto che evidenzia come la tipologia di struttura produce rifiuti assimilabili a quelli urbani in grado di essere differenziati. «Noi paghiamo 10 mila euro e i rifiuti speciali li facciamo ritirare a ditte specializzate. Anni fa ci dissero che il prezzo sarebbe dovuto salire a 115 mila euro e nelle varie trattative e discussioni si era ipotizzato 34 mila euro. Dopo di ché non se n’è più parlato». I prezzi per gli approdi qua variano in base alla tipologia di barca e al periodo di stazionamento, ma anche in base al porticciolo scelto.

