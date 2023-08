Diplomazia al lavoro 

I leader della comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) hanno ribadito di sostenere fermamente la diplomazia per porre fine alla crisi in Niger, prendendo le distanze dalla minaccia di intervenire militarmente nel Paese colpito dal colpo di Stato. «Diamo la priorità ai negoziati diplomatici», ha affermato il presidente nigeriano Bola Tinubu, presiedendo il vertice di emergenza dell'Ecowas quattro giorni dopo la scadenza dell'ultimatum ai golpisti per reintegrare il presidente eletto. Il regime ha ignorato la scadenza.