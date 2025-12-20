Dipinto della Madonna sull’altare della chiesa «Il mio dono ai fedeli» 

La fede può stare in una preghiera, ma anche in un gesto generoso. Come quello di Paolo Picciau, 29 anni, artista sestese, che ha fatto un piccolo grande regalo dipingendo la Madonna sulla tavola di un altare nella chiesa di san Giorgio, la sua parrocchia, in occasione dell’Immacolata.

«Don Sergio Manunza, il parroco, mi ha lasciato ampia libertà, e lo ringrazio tanto», racconta Picciau. «Quando mi hanno proposto di consegnare per l’8 dicembre, ho scelto l’Immacolata Concezione». Appassionato, ma anche preciso: «Nell’arte cerco il realismo, eppure sono un autodidatta. Disegnavo fin da piccolo, puntando sui ritratti e non solo. Ho usato pastelli, acquerello, e anche su supporti diversi. Per esempio sulle scarpe. Su una ho rifatto la Creazione di Adamo di Michelangelo. E poi le zucchette, i classici recipienti fatti dalle zucche cave. Alla mia ragazza ne ho regalato una a tema Frozen». E poi c’è la sua seconda anima: «Ho fatto studi scientifici, lavoro in un’azienda di consulenza ambientale. Scegliendo studi artistici mi sarebbe sembrato di chiudermi una strada, invece amo tutta la conoscenza».

E la religione? «È un po’ un dono della mia famiglia, e le medie le ho fatte in un collegio vaticano, un pre seminario, a Roma». Una scelta spontanea. «Disegnando la Madonna pensavo solo a donare, e ci ho messo tante emozioni». Un’opera a cui è affezionato? «Un disegno per un caro amico che non c’è più, e che ho regalato a sua madre, la prossima vorrei fare un murale per la città. Se il Comune è d’accordo, io ci sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA