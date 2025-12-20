VaiOnline
Sestu.
21 dicembre 2025 alle 00:32

Dipinto della Madonna sull’altare della chiesa «Il mio dono ai fedeli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fede può stare in una preghiera, ma anche in un gesto generoso. Come quello di Paolo Picciau, 29 anni, artista sestese, che ha fatto un piccolo grande regalo dipingendo la Madonna sulla tavola di un altare nella chiesa di san Giorgio, la sua parrocchia, in occasione dell’Immacolata.

«Don Sergio Manunza, il parroco, mi ha lasciato ampia libertà, e lo ringrazio tanto», racconta Picciau. «Quando mi hanno proposto di consegnare per l’8 dicembre, ho scelto l’Immacolata Concezione». Appassionato, ma anche preciso: «Nell’arte cerco il realismo, eppure sono un autodidatta. Disegnavo fin da piccolo, puntando sui ritratti e non solo. Ho usato pastelli, acquerello, e anche su supporti diversi. Per esempio sulle scarpe. Su una ho rifatto la Creazione di Adamo di Michelangelo. E poi le zucchette, i classici recipienti fatti dalle zucche cave. Alla mia ragazza ne ho regalato una a tema Frozen». E poi c’è la sua seconda anima: «Ho fatto studi scientifici, lavoro in un’azienda di consulenza ambientale. Scegliendo studi artistici mi sarebbe sembrato di chiudermi una strada, invece amo tutta la conoscenza».

E la religione? «È un po’ un dono della mia famiglia, e le medie le ho fatte in un collegio vaticano, un pre seminario, a Roma». Una scelta spontanea. «Disegnando la Madonna pensavo solo a donare, e ci ho messo tante emozioni». Un’opera a cui è affezionato? «Un disegno per un caro amico che non c’è più, e che ho regalato a sua madre, la prossima vorrei fare un murale per la città. Se il Comune è d’accordo, io ci sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce