«Dipingo per raccontare chi non ha voce» 

La scena di una nascita. Sullo sfondo, la tragedia costante della guerra; sotto, poche parole di dedica a Razan Al Najjar, l’infermiera chiamata “l’angelo di Gaza” uccisa da un cecchino israeliano. Ancora, una donna piangente, con un bimbo senza vita tra le braccia, dice, anzi grida: “Volevo essere una madre”. È la tragedia di una guerra infinita tra Palestina e Israele, e anche se siamo a Sestu non è poi così lontana.

Lo sguardo sul dolore

La vuole raccontare Francesco Pitzanti, 60 anni, che da qualche giorno ha appeso i suoi quadri all’angolo tra via Parrocchia e vico Parrocchia. «L’ho fatto perché tutto questo mi sta a cuore. Vedo in televisione vecchi, bambini, famiglie, che non hanno più la casa. È Natale, ma non tutto il mondo è felice». Artista per passione, Pitzanti nella vita di tutti i giorni fa il muratore. «Ma disegno da quando ero bambino», racconta. «Mi mettevo a disegnare tutto ciò che mi colpiva e mi emozionava, e non ho più smesso. All’inizio mi insegnava il pittore Angelo Spiga, che abitava qui vicino». Pitzanti ha creato il suo laboratorio nel piano di sopra della sua antica casa campidanese; ci sono le scene di vita sestese, tra feste, matrimoni e vedute di un’epoca né passata, né presente, il ritratto dei genitori. Poi il periodo “il tempo del silenzio”: una serie di vedute urbane, senza la presenza umana, dipinte usando la terra d’ombra bruciata come colore predominante: «Perché c’è spesso vuoto, silenzio, in mezzo a tutta la nostra civiltà».

I muri dell’ideologia

Un altro dei temi della pittura è il muro: ha disegnato un pittore che copre di colore un muro grigio e triste. «Costruiamo muri fatti non solo di mattoni ma anche di ideologie. E un artista non può cambiare le sorti del mondo ma può almeno dire la sua», dice sicuro; e si fa teso, emotivo, quando torna a parlare della guerra: «Mi faccio tante domande: cos’ha di più un ragazzo di qui rispetto ad uno che è nato sotto la guerra? E queste persone vivono da sempre così, come si può sperare che le cose cambino? Il mondo sembra correre come impazzito. Per me non c’è nessuno qui che ha ragione o torto più di un altro, anzi ripenso a quando ero giovane e si uccideva per un ideale politico. Non è cambiato molto, sarà sempre così finché ci sono ingiustizia e disuguaglianza».

Le esposizioni

Parole che vengono fuori dirette, spontaneamente: «Ho fatto mostre, specialmente in passato con le vedute sestesi. Ma adesso non mi interessava farmi notare, avere pubblicità. Voglio solo raccontare chi non ha voce, per questo ho esposto i miei quadri in strada». Come manifesti sui quali riflettere. Dipingerà altri quadri? «Certo, continuerò perché davanti a queste tragedie non posso restare in silenzio».

RIPRODUZIONE RISERVATA