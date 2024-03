Dipendenze, la lotta parte dalla scuola 

Per combattere le dipendenze salgono in cattedra gli studenti.

Il progetto di “peer education” ha coinvolto i ragazzi della terza B della scuola media dell’istituto Angius di Portoscuso. Dal mese di ottobre, per due ore alla settimana, i ragazzi hanno acquisito nozioni teoriche e si sono cimentati in esperimenti pratici, con gli educatori del Serd (servizio dipendenze) Pietro Ferrari, Serena Floris e Rita Schirru e la docente di lettere Valentina Zini.

Conclusa la formazione gli studenti della terza B si sono trasformati a loro volta in insegnanti trasmettendo le loro conoscenze agli altri studenti, agli insegnanti e ai genitori. Un successo da replicare, con gli alunni che prima acquisiscono le conoscenze e poi le trasmettono in vere e proprie lezioni. «Abbiamo deciso di accettare la sfida di utilizzare la metodologia dell’educazione tra pari - dice l’insegnante responsabile del progetto, Valentina Zini - per aumentare l’efficacia del messaggio lanciato dai nostri ragazzi ai loro coetanei che è quello di saper dire no alle dipendenze e ai condizionamenti di gruppo. Il risultato ottenuto è molto incoraggiante e ci stimola a ripetere l’esperienza anche negli anni a venire».

