Dipendenze e droghe, martedì un incontro 

Martedì, a Gonnoscodina, è in programma un evento dedicato al benessere personale e alle problematiche legate alle dipendenze. L’iniziativa, organizzata dal Servizio per le dipendenze patologiche della Asl, è intitolata “Parliamo di indipendenza – Io sto bene”. Appuntamento alle 16, nei locali di via Sardegna. Per l’occasione, a disposizione della cittadinanza ci saranno alcuni operatori del Serd di Oristano. La partecipazione è libera e la popolazione è invitata ad aderire all’evento. ( g.pa. )

