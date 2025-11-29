Dipendenza dalla droga, incontro con gli studenti 

Si terrà martedì dalle 9.30 nell’auditorium dell’Istituto “Mossa”, un incontro promosso dalla Prefettura (in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche contro la droga e le altre dipendenze della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Ufficio scolastico provinciale) sulla prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, al quale parteciperanno anche i ragazzi dell’istituto Magistrale “Croce”.
Dopo i saluti del prefetto, Salvatore Angieri, interverrà il dirigente generale della polizia, Antonio Pignataro, oltre alle diverse autorità locali. L’incontro è moderato dal coordinatore dell’Ufficio scolastico provinciale, Salvatore Melis.
