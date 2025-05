«Dipendenti stagionali, servono maggiori tutele» 

«La Regione sostiene costantemente l'occupazione nel settore turistico. Nel 2024 abbiamo investito 40 milioni di euro per incentivare le assunzioni ed entro questo mese pubblicheremo un nuovo avviso al quale abbiamo destinato altri 22 milioni», avverte l’assessora al Lavoro Desiré Manca. Sullo sfondo ci sono le polemiche sulle difficoltà nell’assunzione di diverse figure lavorative, in particolare quelle del settore turistico. I sindacati – con la Uil in testa – hanno puntato il dito contro i contratti e le retribuzioni. Federalberghi e Confcommercio hanno replicato: gli stipendi sono adeguati.

L’assessora Manca su questo punto aggiunge: «Per quanto attiene il comparto turistico e i lavoratori stagionali le tutele e le retribuzioni devono essere aumentate per far sì che i giovani intraprendano con fiducia quelle professioni perché, è innegabile, l’inflazione sta mettendo a rischio la tenuta economica di tantissime famiglie ed è sempre più urgente intervenire in favore di un tangibile adeguamento dei salari al costo della vita».

La Regione «sta cercando di coinvolgere e corresponsabilizzare le imprese nelle scelte relative alla formazione professionale a finanziamento pubblico, con lo scopo di dare risposte più tempestive e puntuali alle esigenze del mercato. Attraverso l’Avviso Filo Sardegna, che abbiamo recentemente pubblicato, ci siamo posti l’obiettivo colmare il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute dalla domanda di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA