Dipendenti regionali, sì al nuovo contratto 

Dopo la positiva certificazione della Corte dei Conti, il Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna) ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il testo definitivo degli accordi contrattuali per il rinnovo della parte economica per il triennio 2019-2021 del personale dirigente della Regione e del comparto separato del Corpo forestale di vigilanza ambientale, e il contratto integrativo per l’estensione ai dipendenti di Enas e Area del rinnovo della parte economica per il triennio 2019-2021 del personale dipendente della Regione.

Le voci

«Dall’inizio di questa legislatura», sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas, «la Giunta ha intrapreso un percorso finalizzato alla valorizzazione delle professionalità esistenti in Regione nell’ottica di una modernizzazione e di una sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa regionale».

«Questi accordi», commenta con soddisfazione l’assessore regionale degli Affari generali, Andreina Farris, «rappresentano il riconoscimento di un giusto trattamento economico. È stato possibile giungere in tempi brevi all’attuazione degli indirizzi della Giunta regionale grazie alla proficua attività e al rapporto di leale collaborazione tra il Coran e le organizzazioni sindacali».

I passi

Il primo via libera era arrivato a novembre. Prima della firma definitiva la Giunta ha dovuto attendere la certificazione della Corte dei Conti. Il personale interessato alla nuova stipula è di circa 10mila unità.

Il testo

Per quanto riguarda i contenuti, il contratto si limita sostanzialmente agli aumenti economici, in particolare per gli stipendi tabellari e per le due indennità fisse e continuative (quella di Amministrazione per i dipendenti del Comparto “storico” più gli amministrativi dell'Agenzia Forestas, e quella Forestale per il personale operativo dell'Agenzia Forestas).

