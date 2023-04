Dipendenti pubblici, sì al contratto unico 

Anche il parlamentino di via Porcu vota sì all’unanimità alla proposta del contratto unico per i dipendenti pubblici della Regione e degli Enti locali. Un ordine del giorno proposto dal consigliere di maggioranza Ignazio Tolu, poi condiviso da tutto il Consiglio comunale.

Nel documento si parte dalla proposta di legge già presentata in Consiglio regionale per l’equiparazione dei trattamenti economici del personale della Regione e delle autonomie locali, e sul piano di potenziamento degli organici delle amministrazioni comunali. «Un dipendente del sistema degli enti locali guadagna meno rispetto allo stesso dipendente regionale, nonostante svolga le stesse mansioni, sia inquadrato allo stesso livello, possegga lo stesso titolo di studio e abbia le stesse responsabilità, e di conseguenza si registrano le richieste di dipendenti comunali che premono per il proprio trasferimento, temporaneo o definitivo, negli enti con contratto di lavoro regionale».

Sulla stessa linea Martino Sarritzu, consigliere di minoranza: «Questa è una battaglia che ci deve vedere tutti uniti, senza colori politici». Da qui l’appello bipartisan di Quartu alla Regione affinché venga definita una legge che preveda la parificazione del contratto, e tutti i lavoratori - a parità di categoria, funzione, responsabilità e titolo di studio - vengano trattati allo stesso modo.

