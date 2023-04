Dipendenti mal pagati, appello della minoranza per il contratto unico  

Il tema del contratto unico per i dipendenti comunali e regionali approda anche nel Comune di Selargius. L’argomento è al centro di una mozione presentata dai gruppi di minoranza in Consiglio comunale.

Nel documento, che sarà discusso nella prossima riunione nell’aula di piazza Cellarium, si fa riferimento «alle capacità di azione degli enti locali che hanno subito una notevole diminuzione a causa dei tagli alla spesa pubblica, inducendo gli stessi enti a ridurre il proprio personale nonostante le riforme normative recenti abbiano riconosciuto il valore costituzionale delle autonomie locali e i Comuni titolari di funzioni amministrative proprie o conferite dal legislatore statale o regionale». Riduzione che, viene sottolineato nella mozione dell’opposizione, «si è tradotta in un rallentamento delle attività e in un peggioramento della qualità dei servizi erogati alla collettività. È di tutta evidenza il differente trattamento retributivo percepito dal dipendente dell’ente locale rispetto a quello regionale nonostante mansioni, livello, titolo di studio e responsabilità siano identici, ciò che induce il primo a richiedere il trasferimento in enti con contratto di lavoro regionale».

Da qui la richiesta - rivolta al sindaco e alla Giunta - di avviare le interlocuzioni con i sindaci di tutta l’Isola e l’Anci «per sostenere le proposte di legge per l’istituzione del comparto unico Regione-enti locali, la parificazione giuridica ed economica dei lavoratori, nonché il supporto ai Comuni sardi nel reclutamento di nuovo personale e per sollecitare la Regione a legiferare in tal senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA