«Dipendenti in fuga, parificare gli stipendi di Comune e Regione» 

«È ormai inevitabile un ripensamento sul divario degli stipendi tra enti locali e sistema regionale, con la parificazione delle retribuzioni». Lo rimarca il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che unendosi al coro degli appelli di numerosi consigli comunali sardi – fotografa la grande pressione cui sono sottoposti gli uffici del capoluogo negli ultimi anni: «Al Comune di Cagliari siamo passati da un esercito di 1600 dipendenti a poco più di 1200, con la difficoltà a mantenere in vita i servizi essenziali», spiega. «Il motivo è semplice: in tanti preferiscono emigrare dai Comuni verso gli enti regionali perché guadagnano di più lasciando così sguarniti non solo gli uffici dei piccoli centri», spiega il responsabile dell'assemblea di Palazzo Bacaredda, «ma anche gli organici delle grandi città. Una fuga che potrebbe essere scongiurata con una normativa che metta fine a questo gap: «Il comparto unico tra Regione ed Enti locali», conclude Tocco, che porterà la discussione all'attenzione dell'Aula, «è un passo obbligato per non impoverire ulteriormente gli uffici dei Comuni isolani».

