Dipendenti in fuga dal Municipio 

Gli uffici del Municipio di Assemini si stanno svuotando dei loro dipendenti. Nonostante il blocco della mobilità in uscita, i concorsi e gli scorrimenti in graduatoria, i dati sono preoccupanti: i dipendenti attuali sono 83, contro i 101 registrati al 31 dicembre 2023. Eppure la pianta organica dell’Ente dovrebbe essere composta da 141 assunti, numero che suggella una carenza di 58 unità.

Solo da inizio anno le dimissioni hanno superato le assunzioni, tendenza che il Comune spera di invertire con i bandi prossimi alla pubblicazione. Perché si decide di andare via? Per migliorare la propria posizione economica o per avvicinarsi al proprio Comune di residenza. Da gennaio si sono dimessi l’economo, un vigile in carica da gennaio 2020, un istruttore tecnico assunto ad aprile 2025 e un istruttore amministrativo in carica da gennaio 2025. Altri 4 istruttori amministrativo-contabili hanno ottenuto il trasferimento per mobilità esterna, così come un funzionario tecnico.

Il personale può transitare in un altro ente in due modi: con la procedura della mobilità o per concorso. Assemini ha recentemente bloccato le mobilità in uscita: l’amministrazione non concederà più ai propri dipendenti di transitare in altro ente.

Nel caso in cui il soggetto vinca un altro concorso può scegliere di dare le dimissioni e chiedere, nel contempo, che gli venga “conservato” il posto per 6 mesi, se va in un altro ente locale, o per 8 mesi, se passa in Regione. E anche ad Assemini la maggior parte delle persone che hanno rassegnato le proprie dimissioni sono state assunte in Regione, pertanto per 8 mesi il Comune non potrà reintegrare le figure mancanti. In più ci sono i pensionamenti. Tutto ciò causa un sottodimensionamento della dotazione organica e un sovraccarico di lavoro per coloro che restano.

Il Comune ha indetto svariate selezioni pubbliche per mobilità esterna: 5 posti per funzionario amministrativo-contabile, 14 per istruttore amministrativo-contabile, 5 per funzionario tecnico, 10 per istruttore tecnico, 1 per funzionario di vigilanza, 2 per funzionario socio-assistenziale.

La Giunta ha stanziato 5,2 milioni di euro per il 2025 al fine di soddisfare il fabbisogno di forza lavoro derivante dalle nuove esigenze organizzative, con un incremento della spesa per il personale di circa il 19%. La penuria grava in tutti i settori. «Le carenze principali - ha spiegato l’assessora Jessica Mostallino - riguardano le aree Lavori pubblici, Urbanistica e Finanziaria, i cui posti vacanti costituiscono circa il 70% del totale. Sono state avviate le procedure per le assunzioni e abbiamo in mente di bandire nuovi concorsi». (sa. sa.)

