Dipendenti in fuga dal Municipio 

In Municipio manca li personale e l’amministrazione decide di affidare a una società esterna la gestione dei tributi. La pianta organica è in sofferenza e la sindaca Beatrice Muscas l’ha ricordato durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «Mancano otto dipendenti - ha detto - quando questa amministrazione è stata eletta mancavano già alcune figure professionali che si è cercato di coprire riorganizzando gli uffici e facendo alcuni bandi di mobilità. Nel frattempo, i bandi di mobilità regionale hanno fatto razzia di dipendenti comunali ed hanno creato enorme disagio ai Comuni. Noi oggi abbiamo numerosi posti scoperti per i quali stiamo istruendo procedure concorsuali o di mobilità».

L’emergenza

Ad oggi, risultano scoperti otto posti: uno nella polizia municipale, tre nell’ufficio tecnico e quattro nell’area amministrativo-contabile. Nel frattempo, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, si è ricorso a un’agenzia esterna e appaltare la gestione delle pratiche relative all’ufficio tributi.«Entro dicembre, qualche altro dipendente, presente in graduatorie regionali, potrebbe lasciarci – continua Muscas – Questo comporta che un enorme carico di lavoro verrà temporaneamente ridistribuito tra i dipendenti in ruolo rimasti, i quali fanno di tutto per non lasciare pratiche in arretrato. Con le poche risorse a disposizione, per non lasciare i cittadini senza un referente, si è reso necessario affidare ad una ditta esterna specializzata almeno la gestione dei tributi. Il nuovo servizio entrato in vigore a settembre di quest'anno ha una durata di 6 mesi. Si valuterà nel corso del 2024 l'opportunità o meno di confermarlo». «Gli otto dipendenti si sono licenziati per trasferirsi a seguito di vincita concorsuale in regione o in enti regionali – aggiunge l’assessora al Personale Manuela Liggi – a breve verranno banditi i concorsi per coprire i posti vacanti così da migliorare la situazione critica che si è venuta a creare. Ringrazio i dipendenti che si fanno carico del lavoro prima svolto dai dipendenti in uscita».

La polemica

Sulla vicenda prende posizione il gruppo di minoranza “Samassi Riparte”. «In Comune si respira un’aria abbastanza pesante – dice Giancarlo Melis – stanno appaltando ad agenzie esterne buona parte del lavoro, vedi l’area tributi. Il fuggi fuggi dei dipendenti è generale: verso la pubblica amministrazione e verso altre sedi. Nonostante ciò, la sindaca ha mantenuto l’orario al pubblico sulla falsariga di quello estivo, asserendo che non ci sono emergenze e che i cittadini sono soddisfatti. In molti però si lamentano del fatto che telefonano in Municipio e nessuno risponde. Inoltre, nell’ultimo Consiglio ha dichiarato che per tre mesi non ha riunito l’assemblea perché non c’erano novità. Significa che non stanno facendo niente. L’unica preoccupazione è promuovere eventi culturali».

