Dipendenti in fuga dal Municipio  

Altre procedure per l’assunzione di nuove figure per rimediare all’emorragia di dipendenti che sembra senza fine. A Serramanna il Comune, che sconta i vuoti nella pianta organica erosa da pensionamenti e trasferimenti ad altri enti (che ha portato a disservizi e chiusure ripetute degli uffici comunali), è più che mai impegnato nella ricerca di nuove risorse umane, ma per quanti nuovi assunti possono prendere servizio c’è chi lascia il posto di lavoro. Ne sono la prova le dimissioni presentate da due dipendenti finalizzate alla presa di servizio in altra amministrazione pubblica, di cui il Municipio può solo prendere atto.

Le necessità

«Stiamo continuando lo scorrimento graduatorie di altri Comuni per la selezione di altre due contabili», rileva Elena Fadda, assessora al Bilancio con delega, al Personale, «sono in corso le procedure di nuove assunzioni, a marzo prenderanno servizio due figure a tempo indeterminato e una a tempo determinato». Insomma: l’emergenza personale al Comune è ancora in atto, l’organico in dieci anni ha perso ben 21 unità. Carenza che è alla base dello stato di agitazione del personale proclamato a gennaio 2025 e mai interrotto.

La Rsu

«Siamo in una fase di stallo anche per la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) su per le dimissioni di un collega, perciò la rappresentanza dei lavoratori passerà in mano alle organizzazioni sindacali», commenta Marino Pusceddu, componente della Rsu aziendale, reduce dai tavoli di confronto con l’Ente.

Nuovi bandi per assunzioni (vanificate, però, dalle dimissioni), nuove progressioni economiche (già liquidate), pagamento dell’indennità di produttività (114 mila euro solo per il 2024) e riconoscimento dei buoni pasto: alcuni dei nodi alla base della vertenza sono stati sciolti, ma questo non basta ai dipendenti. «Vertenza molto complessa e difficile per entrambe le parti», ribadisce Marino Pusceddu, «il dialogo c’è, ma questo non vuole dire necessariamente che ci sia accordo o che si sia trovata la strada che porta alla soluzione dei problemi».

Dall’ufficio Finanziario arriva, intanto, l’atto per la “costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025”, per un ammontare di 225 mila euro che andrà a finanziare gli istituti (progressioni, produttività, indennità varie, tra gli altri) previsti dal contratto di lavoro. E poi le nuove assunzioni, a cui lavora l’esecutivo e l’assessora Fadda: «Quando conosceremo l'ammontare dell'aumento del cosiddetto Fondo Unico potremo quantificare le risorse da destinare alle assunzioni».

