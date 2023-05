Dipendenti in fuga dal Comune 

«C’è un fuggi fuggi generale - commenta il sindaco Pietro Pisu –, che dipende non solo da un aspetto economico indubbiamente più gratificante, ma anche dalla prospettiva di crescita che i dipendenti, soprattutto quelli con più titoli di studio, possono avere in Enti più grandi. Purtroppo le assunzioni fatte da questi ultimi noi le stiamo subendo, per loro è più facile non fare concorsi e reclutare le risorse e le professionalità dai Comuni». Quartucciu vuole dunque avviare interlocuzioni con le altre amministrazioni dell’Isola e con l’Anci per chiedere «che siano supportati i Comuni sardi nel reclutamento di nuovo personale attraverso un sostegno finanziario che garantisca un aumento delle entrate nei bilanci comunali», aggiunge Pisu.

Tanto che la Giunta guidata da Pietro Pisu cerca di correre ai ripari e ha pronta una mozione da presentare in Consiglio comunale per «equiparare gli stipendi degli enti locali e cercare di contrastare la fuga». Dall’altra parte il Gruppo Misto, all’opposizione, è d’accordo nel riconoscere le professionalità, ma si domanda: «Perché tutti scappano dal nostro Comune?». La proposta di delibera “istituzione del comparto unico Ras Enti Locali ed equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti”, firmata dal sindaco e dagli assessori Walter Caredda, Carlo Secci, Maria Grazia Fois e Cristian Mereu, segue dunque l’iter già avviato da altri Comuni sardi per garantire ai dipendenti della Regione e degli enti locali le stesse retribuzioni di base e sollecitare così la politica regionale a presentare una proposta di legge. Ma basterà?

Negli ultimi tre anni dagli uffici di via Nazionale ben dieci dipendenti su 69 sono “scappati” altrove: cinque in Regione e altri in enti più “comodi” o gratificanti. Dal primo giugno anche una dipendente dell’ufficio tributi lascerà il suo posto per approdare al Parco di Molentargius. E a quel punto il Comune avrà perso circa il 10 per cento del personale. Una diaspora.

La proposta

Il sindaco

«C’è un fuggi fuggi generale - commenta il sindaco Pietro Pisu –, che dipende non solo da un aspetto economico indubbiamente più gratificante, ma anche dalla prospettiva di crescita che i dipendenti, soprattutto quelli con più titoli di studio, possono avere in Enti più grandi. Purtroppo le assunzioni fatte da questi ultimi noi le stiamo subendo, per loro è più facile non fare concorsi e reclutare le risorse e le professionalità dai Comuni». Quartucciu vuole dunque avviare interlocuzioni con le altre amministrazioni dell’Isola e con l’Anci per chiedere «che siano supportati i Comuni sardi nel reclutamento di nuovo personale attraverso un sostegno finanziario che garantisca un aumento delle entrate nei bilanci comunali», aggiunge Pisu.

La minoranza

Per i consiglieri di minoranza, Franco Paderi e Paola Cocco, questa iniziativa della maggioranza è l’ennesima mancanza di programmazione. «Il Comune non ha capacità di incidere su una competenza non propria dell’organo collegiale locale. Infatti, non è loro competenza intervenire su una contrattazione collettiva, come quella del lavoro dipendente degli enti locali», spiegano i due del Gruppo Misto: «Ci sarebbe da chiedersi come mai, negli ultimi anni, diversi dipendenti del Comune, abbiano preferito aderire a proposte di mobilità e andarsene in altri enti».

L’opposizione non è contraria a gratificare chi merita, ma si dice convinta che «valorizzare le professionalità che fanno parte dell’organigramma comunale, sia una visione da perseguire nell’ottica di un miglioramento dei servizi e delle risposte ai nostri concittadini». Allo stesso tempo Paderi e Cocco ritengono «controproducente incentivare chi evidentemente non merita, questo porterebbe all’inevitabile allontanamento delle professionalità verso altri enti. Guai, però, a mettere in evidenza cose a dir poco scontate, innesco facile per un dibattito improduttivo che sovente scade in vittimismo per attrarre consensi».

