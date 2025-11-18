Dipendenti in fuga, anagrafe chiusa 

Fuga dal Comune di Sardara: negli ultimi 3 anni è cresciuto il numero di dimissioni volontarie dei dipendenti, tanto da obbligare il sindaco, Giorgio Zucca, alla chiusura dei servizi demografici per una settimana, dallo scorso lunedì a sabato. Situazione che preoccupa i cittadini e la minoranza lancia l’allarme. Il capogruppo, Ercole Melis e il consigliere, Giuseppe Tuveri, non hanno dubbi: «Il dato non può essere una semplice coincidenza, ma è il segnale di un disagio creato dagli amministratori, serve un confronto urgente».

L’ordinanza

Il malessere diffuso, più volte sollevato dalle lamentele dei cittadini a causa di frequenti interruzioni di servizi, è esploso venerdì con il provvedimento del primo cittadino e contestuale avviso sul sito dell’ente. «Considerato – si legge nell’ordinanza – che si è verificata la contestuale cessazione del rapporto di lavoro di tutti gli operatori dei servizi demografici e che, pertanto, per esigenze organizzative dovute alla necessaria attivazione delle misure volte alla ripresa dell’attività, occorre modificare l’orario con la chiusura al pubblico dal 17 al 21 novembre. Garantite solamente le funzioni essenziali, come decessi e permessi di seppellimento». Saperne di più non è stato facile, il sindaco, tramite l’assessore al turismo, Antonio Mameli, fa sapere che non rilascia dichiarazioni. L’unica voce dell’esecutivo è quella dell’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca: «Il nostro Comune non è l’eccezione, anche a noi tocca fronteggiare il continuo esodo del personale. Ho ricoperto lo stesso incarico 15 anni fa, da allora l’organico si è ridotto del 50 per cento, oggi i posti di lavoro sono 19. Un dato che comporta servizi ridotti, chiusura di sportelli e proteste dei cittadini. Occorrono soluzioni affinché i dipendenti possano sentirsi motivati di far parte della macchina comunale».

Clima teso

Diversa l’analisi della minoranza. «In questi ultimi anni – dice Tuveri – la fuga di 9 dipendenti, le dimissioni di 3 consiglieri di maggioranza, di un assessore e di un segretario sono la testimonianza dell’estremo disagio creato dagli amministratori. Il nostro gruppo e i cittadini seguono con preoccupazione questa situazione che sta impoverendo la macchina comunale e lasciando macerie per i prossimi amministratori. La Giunta si comporta come un esercito in ritirata: fa saltare i ponti alle sue spalle. Pagheremo le conseguenze per tantissimi anni». Melis aggiunge: «Quando diversi lavoratori, molti con esperienza e competenze, decidono di lasciare il posto nel Comune di residenza, significa che qualcosa non funziona, basti pensare che da quest’anno non c’è la rsu, rappresentanza sindacale unitaria, nessuno dei dipendenti si è candidato. In un clima così difficile, l’emorragia di professionalità è un campanello di allarme. Chi amministra ha il dovere di ascoltare la voce di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA