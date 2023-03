Dipendenti di Vacchi, scattano i sigilli 

Non c’è solo la richiesta di rinvio a giudizio per l’indagine sul presunto “buco” nei conti dell’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, la Procura di Tempio ha infatti chiesto e ottenuto un provvedimento di sequestro di beni delle persone sotto accusa. La Guardia di Finanza di Olbia, coordinata dal capitano Carlo Lazzari, ha eseguito un’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Tempio, con la quale è stato disposto il sequestro di alcuni automezzi e di un immobile di proprietà di Pietro Onida e Stefania Schirru, ex governanti e amministratori di parte del patrimonio di Vacchi. Il provvedimento è stato già eseguito e sono al lavoro gli avvocati della coppia indagata per appropriazione indebita e auto riciclaggio. Stando all’ipotesi dei pm di Tempio, Pietro Onida e Stefania Schirru, storici collaboratori di Vacchi, avrebbero dirottato sui loro conti somme (per oltre mezzo milione di euro) che erano state messe loro a disposizione da Vacchi per le attività collegate alla gestione delle sue ville. Non solo la sua residenza in Costa Smeralda, ma anche la villa di Bologna (con 15 ettari di parco) e altre all’estero.

Una guerra legale

Vacchi (55 anni, imprenditore, dj e influencer con milioni di follower) stando a quanto emerge dalle indagini condotte a Tempio, sta agendo (ovviamente sul piano legale) con estrema durezza nei confronti dei suoi ex collaboratori. L’imprenditore si considera vittima di una serie di operazioni che avrebbero fatto venire meno la fiducia nei confronti di Oliva e Schirra, oltre ad averlo danneggiato sul piano economico. Una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta a quella degli indagati, assistiti dagli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano. Per la coppia sarda, infatti, non solo non c’è stato nessun ammanco, ma l’inchiesta di Tempio ribalta la realtà, che li vedrebbe (sempre stando alla loro versione dei fatti) vittime di illeciti che attribuiscono a Vacchi, soprattutto riguardo alle disposizioni che regolano i rapporti di lavoro. E a Bologna, infatti, è in corso una causa civile promossa da Pietro Oliva (originario della frazione olbiese di San Pantaleo) e dalla compagna Stefania Schirru (del Sud Sardegna) con una maxi richiesta di risarcimento danni da quasi un milione di euro, i due sostengono, tra le altre cose, di non avere ricevuto quanto dovuto per straordinari e permessi non goduti. La coppia ha anche denunciato per calunnia Vacchi (la pm di Tempio, Nadia La Femina, ha chiesto l’archiviazione di uno dei fascicoli aperti a carico dell’imprenditore bolognese). In ballo ci sarebbe anche la disponibilità di due potenti motociclette Harley-Davidson che ora si trovano negli Stati Uniti.

La serie Mucho Más

Dato interessante della vicenda è la concomitanza dell'avvio del contenzioso legale (non solo della coppia sarda, ma anche di una ex colf) con la promozione della serie tv (su Prime Video) Mucho Más, che racconta la vita e la storia di Vacchi, sui social per tutti, Mr Enjoy. Solo una coincidenza? Potrebbe anche essere, ma è certo con il lancio della serie, a casa Vacchi è iniziata la rivolta di parte dei dipendenti.