Dipendenti comunali, trovato l’accordo  

Trovato l'accordo per i dipendenti comunali. Una svolta positiva nella vertenza per uno dei temi più spinosi, le cosiddette progressioni orizzontali, ovvero gli aumenti di stipendio. Restano ancora da risolvere altri problemi (pianta organica insufficiente e buoni pasto) ma per ora in Municipio sembra essere tornata la quiete dopo le proteste dei lavoratori. Arriva infatti l’atto firmato dalla responsabile del settore personale, che mette nero su bianco l’avanzamento di livello, formale ed economico, per 12 dipendenti su 27.

Il sindaco

«Arrivano le progressioni orizzontali per i dipendenti», commenta soddisfatto il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che parla «della conclusione di un procedimento atteso da tempo, e oggetto di contrattazione decentrata da dicembre 2023». “Progressioni economiche all'interno delle Aree”, ecco l’oggetto della determinazione dirigenziale che approva al contempo “le graduatorie di merito e attribuzione differenziali stipendiali agli aventi diritto con decorrenza giuridica ed economica dall’1 gennaio 2023». Ad avanzare di carriera sono quindi 12 dipendenti si 27 in servizio al 27 dicembre 2023. Nel dettaglio: 1 fra i tre funzionari non di elevata qualificazione, 2 dei 5 funzionari di elevata qualificazione, 6 dei 13 istruttori, 2 dei 5 operatori esperti, mentre il nuovo livello retributivo arriva anche per l’unico operatore normale in servizio. Gli aumenti di stipendio non riguarderanno tutti i dipendenti del Comune ma Gabriele Littera mette a segno una manovra che non era riuscita a nessuno tra i suoi predecessori degli ultimi decenni: «Si parla, per le progressioni, di un’attesa di 15 o 20 anni: credo che i dipendenti, e i loro rappresentanti sindacali, possano essere sicuramente soddisfati».

La mobilitazione

«Altro che nuove assunzioni: altre due dipendenti hanno da poco lasciato l’incarico al Comune di Serramanna per trasferirsi ad altri enti», dice il consigliere di minoranza Carlo Pahler. «Due dipendenti si sono dimesse – conferma Littera – il nostro impegno per rafforzare l’organico continua, e da qui alla fine dell’anno arriveranno nuove assunzioni. Anche la trattativa per la concessione dei buoni pasto ai dipendenti è a buon punto». Mariano Pusceddu, della Rsu aziendale commenta: «Perciò possiamo ritenerci al momento soddisfatti. Chiederemo un'altra sessione di progressioni in modo da dare a tutti i lavoratori che ne hanno diritto la possibilità di vederle riconosciute.

