Dipendenti comunali: in Municipio previste sei nuove assunzioni 

Nuove assunzioni in Municipio e ulteriori risorse per gli eventi in programma nella stagione estiva. Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio e ora si dovranno individuare le figure tecniche che potrebbero essere impiegate all’interno del settore dei servizi sociali, anche se l’assessore al Bilancio, Daniele Reginali, precisa che la Giunta è ancora in fase decisionale per quanto riguarda la scelta dei settori a cui destinare le risorse umane.

«In questo momento ci sono diversi passaggi di dipendenti comunali verso l’ente regionale – spiega Reginali –. Pertanto, ci stiamo adeguando alla Regione che ci costringe a procedere con nuove assunzioni per coprire i posti vacanti». In termini quantitativi, si prevedono circa sei nuovi dipendenti comunali assunti. L’altro punto del bilancio riguarda le nuove entrate, tra cui l’Imu, una parte delle quali sarà destinata alla promozione turistica e agli eventi estivi. «Avevamo preventivato un ingresso più basso – spiega Reginali – e invece ci sono state entrate più cospicue. Molte di queste risorse saranno destinate non solo alla promozione turistica, ma anche alla macchina amministrativa in generale, come le retribuzioni dei dipendenti». Per quanto riguarda gli eventi da organizzare e quelli già in fase di organizzazione, le risorse (200mila euro) andranno sommate al finanziamento regionale che il Comune ha ottenuto recentemente. «Si tratta di finanziamenti – conclude Reginali –, ottenuti grazie ai membri della Commissione e alla celerità degli uffici, che creano le condizioni per permettere al nostro Comune di rispondere alle sfide che questa nuova stagione politica ci pone».

