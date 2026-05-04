Dipendenti comunali, arrivano gli arretrati 

Da marzo le buste paga degli ottanta dipendenti comunali sono state ritoccate al rialzo. La disposizione è stata attuata in base all’adeguamento dei nuovi contratti nazionali e l’amministrazione ha potuto garantire le somme extra impegnando 146mila euro nel bilancio consuntivo. In più, sempre con le stesse risorse, sono stati pagati gli arretrati del 2024. «Per noi - spiega l’assessora al Bilancio, Mara Mascia - è il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissati. Siamo consapevoli dell’importanza che rivestiva l’adeguamento degli stipendi e continueremo a sostenere i dipendenti nella lotta per il Comparto unico».

Dalle carte contabili, illustrate nei giorni scorsi in Consiglio dalla stessa Mascia, sono emersi i risultati di amministrazione: 30 milioni di euro di avanzo e 21 di spesa corrente. Resta da abbassare il tetto dei crediti incagliati: «Abbiamo ereditato una difficoltà nella riscossione. Una situazione - spiega l’assessora - alla quale abbiamo messo mano rinforzando l’ufficio tributi, che da un’unità in pianta stabile e una part time è passato alle attuali quattro risorse umane. Ciò permette di avere un maggior controllo nella riscossione della Tari». Negli ultimi mesi il Comune ha dato una sforbiciata ai debiti nei confronti delle società partecipate. «Si è giunti – aggiunge – a una definitiva risoluzione delle partite pendenti con il Consorzio industriale che si trascinavano da anni. Abbiamo rispettato tutti gli equilibri di bilancio, allineando anche la contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Ora siamo in attivo anche con il patrimonio netto».

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