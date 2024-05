Dipendenti, clima rovente in Comune 

Provvedimenti disciplinari, lettere dai toni poco concilianti e perfino qualche discutibile manovra di reclutamento. Che a Palazzo degli Scolopi il clima tra la parte politica e i dipendenti fosse piuttosto teso non è una novità. Ma quello scoperchiato dal consigliere comunale di maggioranza, Giuliano Uras, durante l’ultima seduta dell’assemblea civica, ha tutte le sembianze di un vaso di Pandora ormai traboccante.

La denuncia

«Mi spiace notarlo, ma attualmente c’è uno scollamento fra la parte amministrativa politica del Comune e i propri dipendenti. C’è un ricorso brutale ai provvedimenti disciplinari o alle minacce di tali provvedimenti. C’è un tentativo di forzare la mano per avere nel posto giusto la persona giusta senza neanche badare se quella è davvero la persona giusta nel posto giusto». Parole pesantissime, lanciate come un macigno tra una parola e l’altra in ricordo dello storico dirigente dell’Ufficio tecnico, Mario Zonchello, scomparso qualche giorno fa. E che, se circostanziate, potrebbero anche accendere sul Municipio ben altri riflettori.

Malumori

Il richiamo (poi ritirato) all’ormai ex capo del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, per una parola di troppo nei confronti del primo cittadino, sarebbe solo la punta dell’iceberg. Negli uffici di piazza Eleonora i malumori sarebbero diffusi tra il personale dipendente per avanzamenti di carriera bloccati, frequenti ammonimenti e atteggiamenti di una parte del settore dirigente troppo “autoritario”.

L’assessore

Lamentele che, però, non sarebbero arrivate alle orecchie dell’assessore al Personale. «Non ho ricevuto nessuna segnalazione - assicura il delegato in Giunta Luca Faedda - Gli atti interni dirigenziali non transitano attraverso l’assessorato, in ogni caso non è stato portato alla mia conoscenza alcun problema specifico».

L’emorragia

Tutt’altra realtà quella rappresentata nell’Aula degli Evangelisti dal capogruppo di Oristano al Centro. «Tra i dipendenti - ha detto ancora Giuliano Uras - c’è una sorta di scoramento, un rifiuto a collaborare serenamente con l’amministrazione, tanto che spesso sta capitando che qualcuno si svegli, prenda carta e penna e scriva che non intende mettere in discussione la propria professionalità».

Il consigliere di centrodestra chiarisce che il suo è un appello affinché si faccia il possibile per bloccare l’emorragia di funzionari e impiegati dal Comune: «Non è possibile che si facciano concorsi e dopo pochi mesi i vincitori fuggano verso altri Enti, a parità di stipendio».

I numeri

Che la pianta organica sia carente lo dicono i numeri del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026: dei 242 dipendenti previsti per far funzionare la macchina amministrativa, se ne contano 193. Un buco di 49 impiegati cui si aggiungono una sfilza di cessazioni di servizio previste nel prossimo triennio.

