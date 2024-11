«Basta» ha gridato una delegazione dei dipendenti della Asl 5 che, in rappresentanza del personale, si è radunata ieri davanti alla sede di via Carducci per dire “no” a ogni forma di violenza di genere. Il flash mob è stato organizzato dal Consultorio familiare. «Lo abbiamo fatto per solidarietà alle donne perché noi, in realtà, siamo quelli che si occupano delle donne che subiscono violenza», ha spiegato la psicologa Claudia Marras. ( m. g. )