Dipendenti Aias, la beffa del tfr 

Invitati dall’Agenzia delle entrate a versare le tasse sui trattamenti di fine rapporto che non hanno ancora percepito. Nei giorni scorsi circa 15 dipendenti Aias del Sulcis Iglesiente (altri 50 circa nel resto del territorio regionale) i quali hanno cessato il loro rapporto di lavoro con Aias nel 2019 (a causa di pensionamenti o dimissioni), hanno ricevuto gli avvisi di pagamento relativi ai tfr che ancora attendono di ricevere.

«Ci si chiede come sia stato possibile – recita una dura nota della segretaria regionale della Cisl Funzione pubblica Filomena Castangia – emettere e trasmettere all’Agenzia delle entrate Cud contenenti cifre mai liquidate ai lavoratori, i quali si chiedono al contrario se, e quando, percepiranno quanto loro dovuto». In media gli avvisi di pagamento si aggirano tra i 200 e i 300 euro ma c’è anche chi si è visto chiedere importi fino a duemila euro. «Per di più – evidenzia la sindacalista – se non si corregge questo modus operandi dell’azienda – presto sarà chi è andato in pensione nel 2020 e oltre a ricevere queste sgradite raccomandate. Confidiamo però che l’Agenzia delle entrate accolga le richieste di sgravio presentate dagli ex dipendenti e suffragate da adeguata documentazione con cui si certifica il loro status di creditori e non quello di debitori».

