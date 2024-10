Dipendente di un hotel muore a causa di un malore 

Tragedia ieri mattina in un albergo nel pieno centro di Nuoro. Graziano Solinas, 54 anni, dipendente dell’hotel Grillo in via San Francesco ha avuto un malore mentre era nello spogliatoio della struttura.

La presenza dell’ambulanza e di una pattuglia delle Volanti della Questura ha attirato la curiosità di molti passanti. Immediata la richiesta di soccorso con l’arrivo sul posto di un’ambulanza inviata dal numero unico d’emergenza 112. L’intervento dei sanitari è stato purtroppo inutile, poco dopo il cuore dell’uomo, padre di due figli, ha smesso di battere.

La tragedia improvvisa e inattesa ha scosso anche gli ospiti dell’albergo.

