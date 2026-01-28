Dipendente comunale salva una tartaruga impigliata in una rete 

Una tartaruga marina Caretta caretta è stata recuperata ieri a Buggerru nella spiaggia antistante l’abitato della frazione di San Nicolò.

È stata notata da Valentino Esu, dipendente del Comune del centro costiero, che assieme a dei colleghi era impegnato nelle opere di manutenzione del verde pubblico del litorale. La tartaruga si trovava impigliata in una grossa rete da pesca. Probabilmente, mentre si trovava in alto mare si è imbattuta nelle reti piazzate dai pescatori e dopo aver perso l’orientamento, è stata spiaggiata dalle onde del mare in burrasca in riva alla spiaggia. Una volta accertato che la tartaruga fosse ancora viva, i dipendenti comunali hanno subito allertato il personale del Corpo Forestale in forza nella vicina stazione di Fluminimaggiore. La Caretta è stata recuperata dai ranger e poi trasportata al centro Cres del Sinis, dove ora sarà curata per alcune leggere abrasioni sulla nuca e sul carapace e poi rimessa in mare. «Desidero ringraziare il personale comunale per il gesto di attenzione – ha dichiarato la sindaca Laura Cappelli - che conferma l’impegno della comunità nella tutela dell’ambiente e della biodiversità. Episodi come questo ci ricordano quanto sia importante il rispetto del mare e delle sue creature».

