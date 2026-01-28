VaiOnline
Buggerru.
29 gennaio 2026 alle 00:43

Dipendente comunale salva una tartaruga impigliata in una rete 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una tartaruga marina Caretta caretta è stata recuperata ieri a Buggerru nella spiaggia antistante l’abitato della frazione di San Nicolò.

È stata notata da Valentino Esu, dipendente del Comune del centro costiero, che assieme a dei colleghi era impegnato nelle opere di manutenzione del verde pubblico del litorale. La tartaruga si trovava impigliata in una grossa rete da pesca. Probabilmente, mentre si trovava in alto mare si è imbattuta nelle reti piazzate dai pescatori e dopo aver perso l’orientamento, è stata spiaggiata dalle onde del mare in burrasca in riva alla spiaggia. Una volta accertato che la tartaruga fosse ancora viva, i dipendenti comunali hanno subito allertato il personale del Corpo Forestale in forza nella vicina stazione di Fluminimaggiore. La Caretta è stata recuperata dai ranger e poi trasportata al centro Cres del Sinis, dove ora sarà curata per alcune leggere abrasioni sulla nuca e sul carapace e poi rimessa in mare. «Desidero ringraziare il personale comunale per il gesto di attenzione – ha dichiarato la sindaca Laura Cappelli - che conferma l’impegno della comunità nella tutela dell’ambiente e della biodiversità. Episodi come questo ci ricordano quanto sia importante il rispetto del mare e delle sue creature».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
Caltanissetta

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi»

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 