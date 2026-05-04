VaiOnline
Olbia.
05 maggio 2026 alle 00:31

«Dipartimento di Innovazione per lo sviluppo dell’Isola» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva il via libera al nuovo Dipartimento per l’Innovazione dell’Università di Sassari, con sede nella Piattaforma Tecnologica Europea, affacciata sul Golfo e a pochi passi dai cantieri della nautica. A ufficializzarlo è il nulla osta del Ministero dell’Università, annunciato dal rettore Gavino Mariotti. «Il nuovo Dipartimento, a carattere multidisciplinare, integrerà didattica, ricerca e servizi avanzati, con un forte orientamento al territorio – ha detto Mariotti - L’obiettivo è formare competenze innovative e contribuire allo sviluppo economico e produttivo della Sardegna». Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Settimo Nizzi, che ha sottolineato la collaborazione tra Comune, Regione, Cipnes e Ateneo, ribadendo l’impegno per migliorare l’accoglienza degli studenti al fine di contenere l’esodo giovanile. Sulla stessa linea Aldo Carta, direttore del Cipnes e presidente di UniOlbia, che ha richiamato lo sviluppo dell’housing universitario sostenuto dal Pnrr e da investimenti privati. Già disponibili 3,7 milioni di euro per la fase iniziale, la Regione finanzierà altri 3 milioni annui fino al 2041. In attesa del completamento della sede, grazie a 36 milioni di euro dell’FSC, i corsi dovrebbero attivarsi dal prossimo anno accademico in spazi temporanei, tra il Mater Olbia e l’UniOlbia. «Una scommessa vinta che arriva al momento giusto– ha dichiarato il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni – per formare nuove competenze utili per le sfide delle nostre imprese e a contrastare la fuga dei cervelli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana