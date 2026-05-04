«Dipartimento di Innovazione per lo sviluppo dell’Isola» 

Arriva il via libera al nuovo Dipartimento per l’Innovazione dell’Università di Sassari, con sede nella Piattaforma Tecnologica Europea, affacciata sul Golfo e a pochi passi dai cantieri della nautica. A ufficializzarlo è il nulla osta del Ministero dell’Università, annunciato dal rettore Gavino Mariotti. «Il nuovo Dipartimento, a carattere multidisciplinare, integrerà didattica, ricerca e servizi avanzati, con un forte orientamento al territorio – ha detto Mariotti - L’obiettivo è formare competenze innovative e contribuire allo sviluppo economico e produttivo della Sardegna». Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Settimo Nizzi, che ha sottolineato la collaborazione tra Comune, Regione, Cipnes e Ateneo, ribadendo l’impegno per migliorare l’accoglienza degli studenti al fine di contenere l’esodo giovanile. Sulla stessa linea Aldo Carta, direttore del Cipnes e presidente di UniOlbia, che ha richiamato lo sviluppo dell’housing universitario sostenuto dal Pnrr e da investimenti privati. Già disponibili 3,7 milioni di euro per la fase iniziale, la Regione finanzierà altri 3 milioni annui fino al 2041. In attesa del completamento della sede, grazie a 36 milioni di euro dell’FSC, i corsi dovrebbero attivarsi dal prossimo anno accademico in spazi temporanei, tra il Mater Olbia e l’UniOlbia. «Una scommessa vinta che arriva al momento giusto– ha dichiarato il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni – per formare nuove competenze utili per le sfide delle nostre imprese e a contrastare la fuga dei cervelli».

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