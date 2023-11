Diop ko, Dinamo nei guai 

È davvero un'annata storta per la squadra sassarese. Si è fermato il centro Ousmane Diop per un problema fisico. Ieri il senegalese di formazione italiana non era presente all'allenamento. In attesa di un comunicato ufficiale resta da capire se il problema fisico è risolvibile in tempi brevi, due-tre settimane, oppure se lo stop è più lungo. Ma nelle prossime tre settimane la Dinamo giocherà a Varese e Pistoia e in casa contro Trento per il campionato, mentre per la Champions il doppio scontro col Ludwigsburg è fissato il 9 e 22 novembre.

Scenari

Dal momento che il Banco è penultimo in Serie A con una sola vittoria in cinque giornate (contro Treviso, fanalino di coda) e in Champions ha perso le prime due partite, il rischio è di restare nelle zone basse della classifica e dire addio alla Final 8 di Coppa Italia per il secondo anno di fila e venire eliminati dalla coppa europea ancora una volta. Ecco perché la società sembra si stia già muovendo per un giocatore (a gettone?) da alternare col francese Gombauld. Il problema è doppio perché si tratta non solo di sostituire il migliore giocatore della squadra (12 punti e 6 rimbalzi) ma anche un italiano. E siccome non ci sono centri italiani con un valore che possa avvicinarsi a quello di Diop, la società biancoblù è costretta a prendere il settimo straniero e quindi lasciarne a rotazione uno in tribuna.

Emergenza

Problema che si aggiunge a problemi, dato che la Dinamo stava sondando già il mercato alla ricerca di un play e di un'ala, dato il rendimento finora inferiore alle attese del play Whittaker e dell'ala greca Charalampopoulos. L'infortunio di Diop dovrebbe rinviare le eventuali decisioni, ma di sicuro occorre un'impennata in termini di risultati, altrimenti si dovranno operare ancora sostituzioni su un gruppo che di fatto si è allenato e ha giocato insieme solo per poco più di un paio di settimane. Ieri sera al PalaSerradimigni era presente come spettatore anche l'ala lituana Bendzius, con una vistosa fasciatura al tendine d'achille operato un mese fa. Purtroppo il suo rientro non è vicino (si parla di marzo) e i suoi canestri da tre e la sua capacità di trascinare l'attacco biancoblù mancano più che mai.

