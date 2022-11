Diop e Treier, le facce giuste della Dinamo 

Nella Dinamo degli Over 30, sono i giovani Diop e Treier che rappresentano la porzione più ampia di crescita. Entrambi hanno prolungato il contratto sino al 2024 e sono in controtendenza rispetto alle prestazioni degli altri giovani italiani che nelle stagioni precedenti sono approdati a Sassari. Naturalmente il sassarese Marco Spissu è un caso a parte. Gli altri invece hanno lasciato poche tracce in serie A: il lungo Metreveli, l'ala Ebeling, le guardie Bucarelli e Picarelli. L'altra eccezione è Tessitori, centro oggi a Venezia che è arrivato sino alla nazionale grazie ai miglioramenti con Treviso e Virtus Bologna.

Diop

Senegalese di formazione italiana grazie a Udine che lo ha fatto portato in Italia, Ousmane Diop è uno dei migliori lunghi che si alzano dalla panchina, se non proprio il migliore. In questa stagione sta in campo per 19 minuti di media dove produce quasi 9 punti col 65% da due, 6,6 rimbalzi e un plus/minus di +6,4 che lo posiziona nella Top 20 del campionato. Evidente la crescita rispetto alla stagione scorsa dove in 15' realizzava 6 punti col 56% da due e 3,6 rimbalzi. Lo hanno fatto maturare anche le tre stagioni in A2 nelle società controllate dal p residente Sardara: Cagliari e Torino. La difesa è sempre stata il suo forte, ma ora riesce ad avere maggiore equilibrio dentro l'area per sfruttare la sua stazza (204cm per 103 kg di peso) e potenza muscolare.

Trei er

Sulla carta d'identità figura un anno in più rispetto a Diop, ma pur essendo del 1999 l'alapivot estone Kaspar Treier ha meno esperienza di basket giocato a buon livello. La sua terza stagione in maglia biancoblù è appena iniziata visto l'infortunio al gomito destro che lo ha costretto all'operazione e a stare fermo tre mesi. Ma è tornato in campo con una prestazione sorpre ndente: 10 punti in 14 minuti. Nei due precedenti campionati è s tato impiegato sui 10 minuti di media, firmando 3,6 punti. Rispetto alla prima stagione dove si faceva sentire soprattutto vicino a canestro, Treier ha migliorato il suo tiro da tre punti: l'anno scorso ha avuto il 48%. In difesa conferma la sua abilità nello sfruttare il possente fisico (205cm per 104kg) per tenere a bada anche i centri.