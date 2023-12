Dionisi deve sostituire Berardi  

Anche il Sassuolo, come il Cagliari con Makoumbou, ha da trovare il rimpiazzo di chi gioca sempre: Domenico Berardi. L’attaccante e capitano neroverde è squalificato, dopo l’ammonizione sotto diffida rimediata contro la Roma domenica scorsa, e Alessio Dionisi dovrà scegliere il sostituto. Potrebbe capirsi qualcosa di più stamattina alle 11.30, quando il tecnico terrà la conferenza stampa di vigilia prima della partenza (nel pomeriggio) verso la Sardegna. Le possibilità sono due: Samu Castillejo e Grégoire Defrel. Il primo, arrivato a fine mercato dal Valencia e tornato in Serie A dopo l’esperienza col Milan, ha collezionato 10 presenze per un totale di 279’, partendo titolare in tre circostanze. Il secondo, che aveva sostituito Berardi alla prima giornata, ha una presenza in meno così come un minutaggio più ridotto (242’), giocando titolare (oltre al debutto con l’Atalanta) nel 2-2 con la Salernitana del 10 novembre. Entrambi sono fermi a zero gol in campionato e non sono mai riusciti a giocare una partita per intero. Un’ulteriore opzione potrebbe essere Nedim Bajrami, sostituto di Berardi alla seconda giornata nell’ultima partita saltata dall’attaccante calabrese, ma lì si creerebbe un buco nel ruolo di trequartista.

L’altra assenza

Gli squalificati nel Sassuolo sono due: oltre a Berardi c’è anche Daniel Boloca, espulso col VAR per un duro intervento nel corso della ripresa con la Roma. Presumibile che sia Matheus Henrique-Thorstvedt la coppia centrale di centrocampo, col norvegese che nell’ultimo mese si è notevolmente rilanciato e il brasiliano rientrato con due gol consecutivi nelle ultime due giornate dopo un mese e mezzo di stop per infortunio.

Il rendimento

Sui 15 punti del Sassuolo 8 sono arrivati in casa (su 8 partite) e 7 in trasferta (su 6 gare esterne). Il clou è rappresentato dal doppio successo consecutivo su Juventus (4-2) e Inter (1-2) a fine settembre, poi due mesi senza vittorie fino al rocambolesco 3-4 di Empoli due domeniche fa dove il mattatore era stato proprio Berardi, miglior marcatore con 7 gol. Chi si deve rilanciare, dopo la scorsa stagione, è Armand Laurienté a segno solo una volta: «Non riesce a esprimersi per il potenziale che ha, ma si sta allenando benissimo in settimana e sono sicuro che ci riuscirà», le parole di Dionisi sul francese domenica scorsa dopo la sconfitta con la Roma. Ieri, nell’allenamento dell’antivigilia, seduta mattutina con riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e conclusioni su cross.

RIPRODUZIONE RISERVATA