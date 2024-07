Diodato, notti magiche ad Alghero «Il paesaggio è il tesoro dell’Isola» 

Una notte speciale in un luogo magico sulle note di uno degli artisti più intensi del panorama musicale italiano. Diodato apre il suo doppio tour ad Alghero nella suggestiva Grotta di Nettuno.

Cattedrale della natura

Stasera il pubblico potrà ascoltare i più grandi successi del cantautore di Aosta, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con “Fai rumore”, dopo una attraversata in battello per raggiungere la Grotta di Nettuno (partenza alle ore 18 dal porto di Alghero). Nel complesso carsico più visitato della Sardegna, però, si farà silenzio. Come già accaduto in altre occasioni il pubblico, circondato dalle concrezioni millenarie, potrà ascoltare le musiche eseguite dal vivo attraverso un sistema di cuffie wireless di ultima generazione. Un ascolto immersivo per quello che si preannuncia un evento di grande fascino, che presta una particolare attenzione al delicato ecosistema della grotta.

Sul palco de Lo Quarter

Domani, Diodato sarà sul palco de Lo Quarter, nel cuore del centro storico algherese per la 26esima edizione del Festival Abbabula, (la vendita dei biglietti è partita sul circuito di biglietteria TicketOne, presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 via Carlo Alberto 84 ad Alghero). L’evento, che già si annuncia come uno dei più attesi dell’estate isolana, è organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con Fondazione Alghero e Comune di Alghero nel quadro della manifestazione Alghero Summer Festival. Qui si avrà il permesso di cantare a squarciagola e verrà facile, perché Diodato proporrà moltissimi dei suoi grandi successi contenuti nell’album pubblicato ad aprile dal titolo “Ho acceso un fuoco”, un live in studio prodotto da Tommaso Colliva e registrato alle Officine Meccaniche di Milano.

Il cuore del pubblico

Il disco racchiude quei brani già editi del suo repertorio che nel corso delle centinaia di concerti fatti in questi anni si sono maggiormente trasformati raccogliendo le vibrazioni e l’intensità dei palchi, dei luoghi e del pubblico incontrato. È presente anche una versione piano, violino e voce di “Ti muovi”, brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo e le cover di “Amore che vieni, amore che vai” e “Cucurrucucu Paloma”. «Attendo di ricongiungermi al pubblico della Sardegna per poter vibrare ancora una volta insieme, per raccoglierci attorno ad un fuoco e alimentarlo con nuovi ricordi da costruire», dice Diodato. «Ho trascorso dei periodi magnifici in Sardegna, sia d’estate che d’inverno, è una terra magica dai contrasti fortissimi e la sua forza risiede nella bellezza dei suoi paesaggi e delle persone che la abitano».

Un anno da incorniciare

È un anno proficuo per il cantautore che ha di recente vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra”, parte della colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino. Per Diodato è il secondo David di Donatello in carriera, il primo lo aveva portato a casa nel 2020 con “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.



