Diocesi soppressa, nuovo arcivescovo 

Don Flavio Pace, finora sottosegretario del dicastero per le Chiese orientali, è il nuovo arcivescovo di Dolia, l’antica diocesi soppressa nel 1502 da Papa Alessandro VI e ripristinata come sede titolare (senza giurisdizione nel territorio) da Paolo VI nel 1969. Lo ha nominato Papa Francesco che gli ha anche conferito la carica di Segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

Nato a Monza nel 1977, don Pace è stato ordinato nel 2002 dall’allora arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Dopo aver ricoperto vari incarichi nella chiesa ambrosiana, Pace ha conseguito la certificazione islamistica al Pontificio istituto di Studi arabi di Roma collaborando a molte iniziative nei rapporti tra l’arcidiocesi di Milano e l’Islam. L’ordinazione episcopale gli sarà conferita il 4 maggio nel Duomo di Milano. Don Pace è il quarto vescovo ad assumere il titolo di Dolia dopo il ripristino della sede titolare. (c. z.)

