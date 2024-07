Diocesi in lutto per monsignor Pisu 

Oggi in Cattedrale l’ultimo saluto a monsignor Carlo Pisu, deceduto nella tarda mattinata di ieri nella sua abitazione dove da tempo viveva malato.

Nato a Oristano ma cresciuto a San Vero Milis, aveva 83 anni; era stato ordinato sacerdote nel 1966 da monsignor Fraghì, poi fu nominato vice parroco a Sant'Efisio, nel 1967 a Tonara e nel 1970 in Cattedrale. Dal 1980 al 1983 fu parroco a San Quirico. Dal 2009 divenne assistente spirituale in Seminario, dal 2013 canonico penitenziere del Capitolo metropolitano. Monsignor Pisu era molto conosciuto per la competenza musicale e insieme a monsignor Clemente Caria e monsignor Graziano Orro ha dato all’Arcidiocesi nell’ambito della musica liturgica. I funerali oggi alle 9.30.

