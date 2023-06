Diocesi in festa per i nuovi sacerdoti 

La Chiesa del Sulcis Iglesiente si arricchisce di due nuovi sacerdoti. Don Leonardo Crobu, 27 anni, cresciuto nella basilica di Sant’Antioco Martire e don Diego Cerniglia, 34 anni di Gonnesa, hanno ricevuto ieri in Cattedrale ad Iglesias, l’ordinazione presbiteriale, dal cardinale Arrigo Miglio.

Il cardinale

«L’ordinazione di Diego e di Leonardo ci aiuta ad avere uno sguardo diverso sui 30 anni vissuti da questo territorio - dice Miglio - non solo chiusura di tante attività, aumento delle povertà ed emorragia di giovani costretti a emigrare, ma anche speranza che non ha smesso di germogliare e di fiorire e questo mi sento di dirlo specialmente guardando alla vita della chiesa sulcitana, che in questi anni ha continuato a generare giovani preti e una nuova generazione di donne e uomini innamorati del Vangelo». La vocazione, quella voce che senti dentro e che ti fa capire presto quale sarà il tuo futuro. «Sin da bambino questa era una cosa quasi scontata - dice don Leonardo Crobu – fino alle superiori frequentavo gli amici, ho studiato al liceo linguistico per poi intraprendere il percorso che ho sempre voluto, quello di diventare sacerdote». Il padre accompagnava i disabili a Lourdes mentre la mamma nel negozio di fiori a pochi metri dalla basilica di Sant’Antioco tiene la radio sintonizzata su Radio Maria. «In Sardegna - aggiunge don Leonardo - l’educazione a frequentare la chiesa, la religione, contribuisce se non alla maturazione delle vocazioni, quantomeno a mantenere vivo il rispetto delle tradizioni cristiane».

Il percorso

«Io ho iniziato il percorso un po più tardi - dice Don Diego Cerniglia - un periodo della vita l’ho dedicato a mio nonno che purtroppo, era malato, l’accompagnavo a fare la dialisi e mi occupavo di lui. Con la sua scomparsa, ho ripreso il mio percorso. La vocazione l’ho sempre avuta». Felicità in famiglia, soprattutto da parte della sorella gemella. Oggi alle 10.30 don Leonardo celebrerà la sua prima messa nella basilica di Sant’Antioco Martire mentre don Diego ha fissato l’appuntamento nella chiesa di Sant’Andrea apostolo di Gonnesa alle ore 18. «L’ordinazione è un invito ulteriore ad avere speranza e a guardare con fiducia al futuro, soprattutto a non dimenticare che il Signore cammina con noi e noi lavoriamo per lui - ha detto Arrigo Miglio - la presenza di Dio è spesso paradossale, opera là dove molti sono tentati di dire che Lui è assente».

