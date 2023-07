Diocesi in aiuto delle donne 

«Nel 2023 abbiamo già raccolto oltre cento denunce di donne: molte si stanno traducendo in ammonimenti». Le parole sono del questore di Nuoro, Alfonso Polverino. Nel 2022 in 347 hanno chiesto aiuto al Centro antiviolenza Onda Rosa. I numeri allarmano, svelano una provincia che non è affatto un’isola felice, se si parla di violenza di genere. Ecco perché la Diocesi vuole fare la sua parte, aiutando molte donne a ripartire. A ricostruirsi una vita, con il programma ministeriale “ Microcredito di libertà ”. «Stiamo parlando di un prestito che può essere un valore aggiunto - dice Luisanna Porcu, di Onda Rosa -. Diecimila euro a tasso zero, restituibili in 60 mesi».

Doppia veste

Un programma di microcredito imbastito su due filoni: sociale e imprenditoriale. Si rivolge alle donne vittime di violenza che versano in particolari condizioni di vulnerabilità e non sono in grado di fronteggiare le correnti necessità personali e familiari. «Il progetto nazionale “Ruth-Microcredito di libertà” ci vede protagonisti perché tocca una sola diocesi per regione che deve coordinarsi con i centri antiviolenza - spiega Luisanna Porcu -. Sono le strutture come Onda Rosa, infatti, che devono segnalare quelle donne vittime di violenza che desiderano o hanno bisogno del microcredito. Questa misura può essere estremamente importante, in molti casi. È un finanziamento a tasso zero, restituibile in 60 mesi». La responsabile del centro Onda Rosa puntualizza: «Si divide in due misure. La prima, quella sociale, va da 0 a 10 mila euro; poi, c’è pure quella imprenditoriale, fino a un massimo di 50 mila euro. Stiamo parlando di un’opportunità per tante donne desiderose di ripartire, di rifarsi una vita».

La Caritas

Da una parte i centri antiviolenza, come Onda Rosa; dall’altra la diocesi di Nuoro, con in testa la Caritas presieduta da suor Pierina Careddu. Sì, è proprio alla Caritas che è stato affidato il compito di realizzare un sistema di assistenza e di accompagnamento per l’accesso al microcredito sociale delle donne vittime di violenza che si rivolgono, tramite la segnalazione dei centri antiviolenza, alla rete delle Caritas diocesane. «Vogliamo mettere le donne nelle condizioni di potersi rialzare, di riprendere la vita in autonomia - dichiara Pierina Careddu -. Seguiamo tantissime donne. La cosa che preoccupa maggiormente è che tante non denunciano le violenze proprio per la paura di restare senza reddito». La responsabile della Caritas nuorese precisa: «Per avviare la procedura che conduce al microcredito occorre come prima cosa una denuncia al centro antiviolenza. Poi, entrerà in gioco la Caritas. Si fa un colloquio, si aiuta la donna a strutturare un progetto di vita». Luisanna Porcu conclude: «I soldi sono importanti, ma le donne hanno bisogno soprattutto di un cambiamento culturale. Serve una formazione a 360 gradi di tutte quelle persone che entrano in contatto con chi ha subito dei maltrattamenti. Ancora oggi alle donne non si crede».

