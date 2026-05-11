Diocesano Arborense:  un decennio di cultura non solo per Oristano 

Dieci anni di storie, incontri e bellezza custodita. Il Museo Diocesano Arborense di Oristano celebra un anniversario che va ben oltre il semplice computo degli anni. È il bilancio di un progetto culturale che ha saputo radicarsi nel territorio e parlare a generazioni diverse, dal bambino in età scolastica all’appassionato d’arte contemporanea, entrando tre anni fa all’interno del sistema museale regionale e acquisendo così visibilità anche a livello nazionale.

Il via

Era il 6 maggio del 2016 quando, con la mostra “Ecclesia Sancte Marie de Arestano”, venivano ufficialmente aperti al pubblico i 1100 metri quadri di spazi espositivi di piazza Duomo. Da allora, il museo non si è mai fermato. «Dieci anni fa aprivamo le porte di questo museo con la consapevolezza di avere tra le mani un patrimonio straordinario, ma soprattutto con il desiderio di condividerlo», racconta Silvia Oppo, direttrice del Museo, «oggi, guardando indietro, quello che mi commuove di più non sono le mostre allestite, né i concerti o le conferenze, ma le persone che sono entrate qui e hanno trovato uno spazio per loro». In dieci anni, il museo ha ospitato oltre sessanta mostre, alternando la valorizzazione del patrimonio diocesano all’arte contemporanea, con esposizioni dedicate ad artisti sardi di caratura nazionale e a giovani talenti emergenti. La collaborazione con l’Ente Concerti ha poi trasformato le sale in palcoscenico musicale, consolidando un’alleanza culturale che negli anni è diventata un appuntamento atteso dalla città.

La vocazione sociale del museo, poi, è stata fin dall'inizio uno dei tratti distintivi del progetto. «Abbiamo sempre creduto che un museo non debba essere un tempio chiuso, inaccessibile», sottolinea Oppo, «abbiamo lavorato con le scuole, con il centro antiviolenza, con le associazioni che si occupano di inclusione e disabilità, persino con il mondo penitenziario. Perché la cultura è un diritto, non un privilegio. E questo museo deve essere aperto a tutti, nessuno escluso. Grazie ai finanziamenti del Pnrr destinati all’accessibilità dei luoghi della cultura, infatti, ha potuto potenziare la propria offerta e garantire una fruizione davvero completa e inclusiva a tutti i visitatori». Come recita il comunicato del museo «10 anni insieme, 10 anni con voi». Una sintesi semplice, ma che racconta tutto, perché un museo non si misura in metri quadri né in opere esposte, ma nelle persone che lo abitano.

RIPRODUZIONE RISERVATA