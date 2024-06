Dio salvi la principessa Dopo 6 mesi la speranza si affaccia al balcone 

LONDRA. Una giornata di speranza per chi ha a cuore i destini e le umane vicende della famiglia reale britannica. Alla sfilata di Trooping the Colour, celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del sovrano regnante, oltre al 75enne Carlo III è apparsa in pubblico, dopo oltre sei mesi, Kate, principessa di Galles. Entrambi alle prese con il cancro, diagnosticato a entrambi (nello shock generale) fra gennaio e febbraio.

Il messaggio

Carlo era già riapparso, per la principessa era il primo evento pubblico dal Natale 2023. Ha assistito alla parata dal balcone con il consorte William, erede al trono di casa Windsor, e i loro tre bambini, i principini George, Charlotte e Louis. Lo aveva annunciato a sorpresa venerdì, in un toccante messaggio affidato ai social con cui aveva informato il Paese di star «meglio», senza nascondere di avere ancora di fronte mesi di una battaglia fatta di «giorni buoni e giorni cattivi, come sa chiunque affronti la chemioterapia», confessando d’aver dovuto «imparare» in questo tempo «difficile» la virtù della «pazienza dinanzi all’incertezza».

Louis scatenato

Qualcosa che ieri le migliaia di sudditi assiepati nel breve tragitto fra Buckingham Palace e il grande piazzale di Horse Guards Parade le potevano leggere sul volto. Persino più magra del solito, elegante nell’abito bianco con bordi neri, ma raggiante come se in questi mesi quasi nulla fosse accaduto. Inquadrata quanto e più del sovrano nella carrozza schierata dietro quella regale e durante le evoluzioni della Royal Guard. Per poi riprendere il centro della scena, alla destra di un re sorridente e commosso, nel saluto finale dal balcone di Buckingham Palace. Atto conclusivo di una giornata che ha visto Carlo parlare fittamente con lei e Camilla, mentre accanto a loro William provava a tenere a bada Louis, 6 anni, rimasto vicino alla mamma per tutto il tempo con la sua irrefrenabile simpatia.

RIPRODUZIONE RISERVATA