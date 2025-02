Dino Madau festeggiato da tanti artisti e dal pubblico 

Dai Salis&Salis ai grandi della musica in Sardegna e agli artisti locali. Sono arrivati da tutte le parti dell’Isola per festeggiare i 60 anni di carriera musicale di Dino Madau. L’avvenimento, con la regia di Marco Benevole, sabato sera al Maart Intermodale ha richiamato centinaia di persone. Il pubblico ha potuto assistere alla performance di vari artisti, con Tonietto Salis, Antonio Sardu e Corrado Atzei, il chitarrista Tore Deriu e tanti altri, che hanno voluto dare un contributo all’iniziativa di Dino Madau, creando un clima di altri tempi. Hanno suonato e cantato insieme, mandando in visibilio il numeroso e attento pubblico. Non è mancata la musica sarda, con il ballo e l’organetto di Antonio Mastio, accompagnati dalle pietre sonore di Pinuccio Sciola, suonate abilmente proprio da Madau, che qualche anno fa lo avevano portato alla ribalta nazionale. Una serata da incorniciare per la partecipazione di tanti musicisti, come pure dell’amministrazione comunale, col sindaco Riccardo Uda che ha voluto elogiare l'iniziativa e la carriera musicale di Dino Madau. La serata si è conclusa con una grande festa e il suono di chitarre, pianoforte, batteria, tromba, organetto e tanti altri strumenti, alcuni dei quali esposti nella grande sala del Maart intermodale. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA