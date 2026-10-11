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Nuoro.
12 ottobre 2026 alle 01:47

Dino Giacobbe, storia e memoria dell’ingegnere antifascista 

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L'Istasac dedica all'antifascista e ingegnere Dino Giacobbe (1896-1984) due appuntamenti per approfondire il percorso umano e politico. Si terranno giovedì 15 alle 17.30 a Nuoro nell'auditorium della biblioteca Satta e sabato 17 a Dorgali, suo paese natale. Tre gli interventi previsti, che ricostruiranno esperienze e interessi del personaggio da prospettive diverse. Lo scrittore e storico Thomas Harder, nipote di Giacobbe, ripercorrerà il suo servizio come ufficiale volontario nella Grande Guerra, ricostruito attraverso i diari di guerra. Alberto Monteverde, storico e presidente del CMSC, presenterà invece documenti rinvenuti negli Stati Uniti, relativi al controllo e alla sorveglianza del Partito sardo d'azione nel 1944. A completare il ritratto Francesco Sanna, presidente del Gruppo Grotte Nuorese Aps, che racconterà l'attività speleologica di Giacobbe, impegnato nelle esplorazioni alla ricerca di sorgenti nascoste. A coordinare gli interventi sarà Marina Moncelsi dell'Istasac. L'Istituto ricorda la sua figura, le sue passioni e le vicende che ne segnarono la vita, compresi i legami che hanno segnato la storia dell'Isola, come quello con la figlia Maria Giacobbe. (g. pit.)

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