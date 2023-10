Dino Cocco saluta l’Aula e ricorda Federica Angius 

Dall’aula di via Porcu a quella di via Roma a Cagliari. Il consigliere comunale Dino Cocco si trasferisce in Regione e decide di rinunciare alla poltrona fra i banchi della minoranza in Comune. «Mi dimetto da consigliere comunale, lascio questo posto a chi verrà dopo di me», ha annunciato durante la riunione dell’assemblea civica. Al suo posto entrerà Paola Delogu, dopo di lui nella lista di Sardegna 20Venti alle ultime Amministrative.

«Ho cominciato a ricoprire un nuovo ruolo che ritengo alto e nobile, animato da un forte senso di responsabilità e di confronto democratico», ha detto riferendosi al suo passaggio nel Consiglio regionale al posto di Stefano Tunis, dimesso qualche settimana fa. «Andrò a svolgere un compito importante nell’interesse della mia città e dell’intera comunità sarda». Pochi mesi di legislatura davanti, ma per lui dovrebbe esserci un nuova candidatura alle prossime Regionali.

Poi Cocco ha ringraziato tutti, colleghi di Consiglio e Giunta. «A quest’amministrazione riconosco il fatto che sta compiendo sforzi titanici per riportare la normalità in una Quartu ricca di tradizioni e bellezza, ma con tanti disagi da superare». Doveroso il ringraziamento a Tunis, padre del progetto politico di cui fa parte. E infine il ricordo di Federica Angius, sua collega di partito scomparsa - a 47 anni - a maggio del 2020 dopo una lunga malattia. La seconda nella lista di Sardegna 20Venti alle scorse regionali: «Porterò sempre con me il suo ricordo».

