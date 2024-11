Dino Buzzati a di:segni ha la voce di Gigio Alberti 

Dopo tre giorni di grandi ospiti, presentazioni di fumetti, laboratori nelle scuole e reading teatrali, si chiude oggi ad Alghero la II edizione del festival di:segni.

Tra gli eventi imperdibili della giornata, due omaggi al genio di Dino Buzzati e al suo capolavoro letterario, “Il deserto dei Tartari” (dalle 20.15 al Teatro Civico). Il primo è la presentazione dell’intensa e raffinata rilettura a fumetti del romanzo, firmata da Michele Medda e Pasquale Frisenda e pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Il secondo al Teatro Civivo, è il reading musicale “Uno spiraglio di luce scendeva” affidato a Gigio Alberti, uno degli attori più amati e versatili del cinema e del teatro italiano accompagnato dal pianista algherese Raimondo Dore.

Il festival si apre alle 11. 30 nella Libreria Cyrano (corso Vittorio Emanuele II, 2) con lo scrittore e sceneggiatore milanese Diego Cajelli, apprezzato autore per Dylan Dog, Dampyr, Zagor, Nathan Never, Diabolik, presenta “La maledizione della miniera di lacrime” (Mondadori). Alle 17 alla Fondazione Alghero (largo Lo Quarter): Martina Mura, in arte Maya, dialoga con Sara Pilloni di “School of Love” (Becco Giallo) corsi di fumetti dell’Accademia Kéerberos - Summer School de l'Alguer sono una brillante realtà: se ne parlerà alle 17. 45 con Mauro Muroni, Diego Cajelli e Giovanni Bufalini.

